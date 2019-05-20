Во вчерашней аварии в Сынжерей пострадал 10-летний ребёнок

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10-летняя девочка попала в больницу с многочисленными травмами после того, когда её сбила машина. Авария произошла минувшим вечером в Сынжерей.

По данным местной полиции, наезд совершил 24-летний водитель автомобиля Volkswagen. Предварительно было установлено, что потерпевшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода, пишет deschide.md.

Ребёнка доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и ушиб почек. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина был трезв.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.