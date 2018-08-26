Во многих учебных и дошкольных учреждениях Молдовы не всё благополучно к новому учебному году

Об этом свидетельствует отчет Нацагентства по безопасности пищевых продуктов по итогам проверок.

Так, проверка более чем 1100 дошкольных учреждений показала, что лишь 994 из них полностью соответствуют всем санитарно-ветеринарным требованиям и имеют авторизацию. Что касается школ, то из более чем 1200 без нарушений работают около тысячи, пишет publika.md.

Проверки НАБПП выявили в детских учреждениях такие нарушения, как устаревшее оборудование и его недостаток, отсутствие устройств для подогрева воды и даже полное отсутствие источника воды. В некоторых учреждениях нет системы вентиляции и специально оборудованных мест для мытья рук перед едой.

Руководству учреждений, где были выявлены нарушения, было предписано устранить их до начала учебного года.