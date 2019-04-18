Во многих школах, садах и больницах столицы снова включили отопление (ВИДЕО)

Во многих школах, садах и больницах столицы снова включили отопление (ВИДЕО)

В большинстве столичных детсадов снова включили отопление. Продлить отопительный сезон попросили также 20 медицинских учреждений, 46 столичных школ и около 50 жилых домов.

– В квартире холодно, очень сыро. Дом бетонный, а у многих маленькие дети. Так что решение правильное. Пусть топят, пока на улице не потеплеет, – высказались жильцы, которым включили отопление.

Однако большинство жителей столицы готовы потерпеть, чтобы сэкономить на платежах за коммунальные услуги, пишет publika.md. Многие уверены, что холода продержатся ещё день-два, после чего наступит долгожданное тепло.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md