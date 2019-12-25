Во многих школах Кишинева вскоре появятся спортивные секции

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Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, это станет возможным при сотрудничестве местной публичной администрации со спортивными федерациями. На встрече с градоначальником, состоявшейся накануне, представители федераций выразили готовность работать с примарией над совместными проектами.

– Мы предлагаем создание спортивных секций в ряде общеобразовательных учреждений столицы и ее пригородов. В этих секциях будут практиковаться различные виды спорта, такие как шахматы, футбол, теннис, борьба и другие. Мы готовы предложить, поддержать и осуществить, – отметил Ион Чебан

Все проекты будут реализованы на основе государственно-частного партнерства.