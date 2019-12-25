Во многих школах Кишинева вскоре появятся спортивные секции

Во многих школах Кишинева вскоре появятся спортивные секции

Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, это станет возможным при сотрудничестве местной публичной администрации со спортивными федерациями. На встрече с градоначальником, состоявшейся накануне, представители федераций выразили готовность работать с примарией над совместными проектами.

– Мы предлагаем создание спортивных секций в ряде общеобразовательных учреждений столицы и ее пригородов. В этих секциях будут практиковаться различные виды спорта, такие как шахматы, футбол, теннис, борьба и другие. Мы готовы предложить, поддержать и осуществить, – отметил Ион Чебан

Все проекты будут реализованы на основе государственно-частного партнерства.

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