Во Франции трагически погиб 33-летний молдаванин: родственники просят помощи

Во Франции трагически погиб 33-летний молдаванин: родственники просят помощи

Труп 33-летнего гражданина Молдовы был найден в машине в одном из городов Франции. Страшную находку обнаружила 14-летняя прохожая утром 13 января.

По данным местной полиции, мужчине дважды выстрелили в грудь. По предварительной информации, смерть наступила в ночь на 12 января.

Автомобиль был припаркован в другом районе, вдали от места преступления. Двери машины не были заперты, а ключ находился в замке зажигания, пишет tv8.md.

Личность подозреваемого пока не была установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

У погибшего остались дома трое детей. Для того, чтобы репатриировать тело, его семье понадобится крупная сумма. Родные погибшего инициировали сбор средств и заранее благодарят всех, кто откликнется.

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