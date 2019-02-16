Во Флорештском районе под колёсами авто погиб пешеход (ФОТО)

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30-летний мужчина скончался вчера вечером близ села Гвоздова Флорештского района. На пешехода совершил наезд 23-летний водитель из Кишинёва.

По данным службы 112, авария произошла накануне вечером, около 21:20. Как удалось установить, 30-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, пишет tvn.md. Согласно результатам теста на алкоголь, водитель Volkswagen Passat, совершивший наезд, не был пьян.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.