Во Флорештском районе мужчина тяпкой убил родственника

Во Флорештском районе мужчина тяпкой убил родственника

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 3 июня, в селе Кэпрешть.

По словам пресс-секретаря полиции Флорешт Дины Фомин, 58-летний мужчина временно проживал у 31-летнего родственника. 3 июня они двое, а также 57-летний отец родственника вместе употребляли спиртные напитки, пишет crimemoldova.com.

В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, самый молодой мужчина схватил мотыгу и забил родственника до смерти. Отец подозреваемого в момент убийства не находился в доме.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

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