Во Флорештах злоумышленники ограбили ломбард и вынесли серебряные украшения на 50 000 леев

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Двое молодых людей, 27-летний парень и 20-летняя девушка, были задержаны правоохранительными органами. Их подозревают в том, что в ночь на 13 марта они ограбили ломбард во Флорештах и вынесли оттуда драгоценности на сумму 50 000 леев.

По данным местной полиции, в ночь на 13 марта двое молодых людей родом из Сынжерейского района взломали дверь ювелирного магазина и вынесли украшения из серебра на 49 200 леев.

Впоследствии сотрудники ИП Флорешты определили личности преступников, пишет deschide.md. В результате обысков в их домах были обнаружены и изъяты украденные драгоценности.

В то же время было установлено, что задержанным лицам при совершении кражи помогал ещё один человек. Личность третьего участника пока не установлена.

Таким образом, двое молодых людей были задержаны. Было возбуждено уголовное дело. Полиция также предполагает, что они могли быть соучастниками других подобных краж, совершённых в северных районах Молдовы.