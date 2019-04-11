Во Флорештах разыскивают пиромана, угрожающего поджечь чужие авто

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Во Флорештах неизвестный напугал нескольких владельцев автомобилей после того, как оставил на лобовых стёклах записки с угрозой поджечь их машины. В посланиях пироман просил у хозяев авто деньги в обмен на обещание не устраивать поджог.

Вчера утром жительница Флорешт нашла на лобовом стекле своего авто записку с угрозой сжечь транспортное средство, если она в течение трёх дней не переведёт с помощью онлайн-платёжной системы Bpay на указанный счёт 2 000 леев. Испуганная автовладелица обратилась в полицию, пишет deschide.md.

По словам Евгении Молчановой, пресс-секретаря ИП Флорешты, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за шантаж. Полицейские уже зарегистрировали 3 заявления от граждан, получивших аналогичные угрозы.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению личности преступника.