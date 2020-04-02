Во Флорештах произошёл пожар в интернате: пострадавших нет

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Вечером 1 апреля сотрудники ГИЧС тушили пожар, вспыхнувший в интернате №2 во Флорештах. Огонь охватил крышу здания.

На место происшествия прибыли две команды спасателей, которым удалось погасить пламя и не дать ему распространиться по всему зданию. Огонь уничтожил около 30% крыши.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Воспитанники интерната были заблаговременно эвакуированы.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания. Окончательную причину должны установить специалисты.

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