Во Флорештах произошёл пожар в интернате: пострадавших нет

Во Флорештах произошёл пожар в интернате: пострадавших нет

Вечером 1 апреля сотрудники ГИЧС тушили пожар, вспыхнувший в интернате №2 во Флорештах. Огонь охватил крышу здания.

На место происшествия прибыли две команды спасателей, которым удалось погасить пламя и не дать ему распространиться по всему зданию. Огонь уничтожил около 30% крыши.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Воспитанники интерната были заблаговременно эвакуированы.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания. Окончательную причину должны установить специалисты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md