Во Флорештах от ливней с градом пострадало более 2 000 га сельхозугодий

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Во Флорештском районе в результате непогоды пострадало более двух тысяч гектаров сельхозугодий. На одном из участков реки Реут была разрушена дамба, в результате чего в селе Гура Кайнарулуй размыло дорогу.

Сельские жители говорят, что впервые сталкиваются с такими последствиями. Сильный ливень размыл не только дороги, но и затопил целые пастбища, пишет publika.md.

Поднялся уровень воды, и дамба не выдержала. Дорогу размыло, и если понадобится скорая, она не проедет, – жалуются жители села Гура Кайнарулуй.

В одном из хозяйств села Маркулешты от града пострадали поля. Ущерб достиг нескольких миллионов леев.

Пострадало 70 гектаров ячменя, 100 гектаров озимой пшеницы, 110 гектаров кукурузы, 80 гектаров подсолнечника. Сейчас мы ничего не можем предпринять, дождёмся созревания и уберём, что есть. Будем готовиться к следующему году с надеждой на хороший урожай в будущем, – подчеркнул местный аграрий.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией, а комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах оценивают сумму нанесённого стихией ущерба.