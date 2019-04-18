Во Флорештах автомобиль занесло в столб из-за скользкой дороги: водитель в тяжёлом состоянии

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33-летний житель города Флорешты был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, за рулём которого он находился, врезался в электрический столб.

Авария произошла вчера, 17 апреля, поздним вечером. Водитель, находясь за рулём автомобиля марки Dacia Logan, не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в столб. Инцидент произошёл на выезде из села Гура Каменка, пишет tvn.md.

Пострадавший был доставлен в Районную больницу Флорешт в тяжёлом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.