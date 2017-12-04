Во дворах жилых домов в столице обитает все больше наркоманов: полиция схватила еще двоих (ВИДЕО)

Любители запрещенных веществ могут провести за решеткой до 5 лет.

В результате патрулирования недостаточно освещенных улиц в поле зрения сотрудников полиции попали двое молодых людей, демонстрирующих не совсем адекватное поведение.

В первом случае 24-летний житель столицы употреблял наркотики в подъезде жилого дома, расположенного на Чеканах по ул. Петру Заднипру. При нем был найден пакетик с сухим растительным веществом.

Второй случай также был выявлен на Чеканах. В подъезде жилого дома на улице Вадул-луй-Водэ молодой человек употреблял наркотики. В ходе досмотра также был обнаружен пакетик с растительным веществом.

Изъятые вещества были направлены на экспертизу. Задержанным грозит штраф в размере от 15 000 до 21 000 леев или от 2 до 5 лет тюрьмы.

Ранее полиция в ходе ночного патрулирования задержала автомобильного вора и двоих наркоманов.