Внутричерепное сверление. Из-за каких травм возникают мигрени?

По оценкам ВОЗ треть людей в возрасте 18-65 лет страдают мигренями. И до 4% взрослого населения мира мучается от головной боли, которая продолжается по 15 и более дней в месяц.

Головные боли, пожалуй, один из наиболее часто встречающихся недугов современных людей. Они могут указывать на разные проблемы в организме — одни имеют неврологическую природу, другие появляются после травм. Иногда даже отложенно. У некоторых симптом выражен нерезко, для других — это настоящее испытание. Почему болит голова и как избавиться от приступов, рассказывает остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Как возникает головная боль?

Кости черепа между собой соединены швами, которые в нормальном состоянии подвижны (движение осуществляется в пределах 20 микрон). Если человек перенёс травму головы, то кости черепа смещаются со своих мест, теряют подвижность, и головной мозг вместе со своими оболочками, сосудами и венозными полостями оказывается запертым фиксированными швами. Сам головной мозг болеть не может, потому что у него нет нервных окончаний. Боль возникает в оболочках, окружающих мозг, и в стенках сосудов.

Вследствие травмы твёрдая мозговая оболочка может натягиваться. Тогда её рецепторы также растягиваются, посылают болевые импульсы, и человека начинают донимать головные боли. Боль может локализоваться возле глаза, передаваться на ухо, виски, затылок, нижнюю челюсть. Так происходит потому, что нервы, обеспечивающие чувствительность, «отвечают» не за одну область. Например, ветки тройничного нерва иннервируют лобную, скуловую и окологлазничную области. Кроме того, этот же нерв обеспечивает чувствительностью твёрдую мозговую оболочку. Именно поэтому боль распространяется по нервам, словно по паутине, которая оплетает голову изнутри и снаружи. Зачастую пациент не может точно сказать, где болит.

Одна из распространенных причин головной боли — сдавливание большого затылочного нерва. Так происходит, когда чрезмерно напряжены мышцы шеи и плечевого пояса. Ущемляться большой затылочный нерв может и из-за стресса и переохлаждения. Такая боль берёт начало с шеи и затылка, а затем охватывает всю заднюю часть головы.

Мигрень от травмы?

Мигрень — всегда следствие сильной травмы черепа (исключение составляют опухолевые заболевания). Это можно утверждать почти со стопроцентной уверенностью. Боль при мигрени нестерпима, её ничем нельзя унять, такие ощущения больной точно ни с чем не спутает.

Непосредственно перед приступом или во время него пациенты могут ощущать симптомокомплекс, который включает в себя наличие в поле зрения цветных пятен, перемещающихся точек, световых вспышек. Больные страдают звуко- и светобоязнью, может замедляться речь, покалывать кончики пальцев рук, так называемым, «синдромом Алисы в стране чудес», при котором очертания предметов изменяются. При этом человек может испытывать как все, так и несколько из перечисленных симптомов. После них, как правило, начинается приступ сильной головной боли, иногда сопровождающийся рвотой. Эту классическую форму течения заболевания принято называть мигренью с аурой. Наличие ауры также обусловлено механическими причинами.

Сильный удар во время травмы распространяется на весь череп и на шейный отдел позвоночника. Сдавливаются швы черепа. Чрезмерно напрягаются мышцы шеи, лица, из-за чего весь сухожильный шлем оказывается напряжённым и дополнительно сжимает череп. Нарушается кровообращение черепа, ухудшается венозный отток и немного повышается внутричерепной давление. При растяжении твердой мозговой оболочки возникает боль.

Когда внутричерепное давление достигает критической отметки, спинномозговая жидкость начинает давить на дно четвёртого желудочка, где находится рвотный центр. При этом может возникнуть рвота. Также при повышении давления внутри черепа спинномозговая жидкость воздействует на проводящие пути и корковые представительства зрительного и слухового анализаторов. Поэтому для человека, страдающего мигренью, обычные звуки и свет становятся невыносимыми.

Как избавиться от головной боли?

Остеопатическое лечение — наиболее эффективный метод лечения головных болей в таком случае. Квалифицированный специалист поможет устранить первопричину головной боли, независимо от её характера и места локализации.

Можно выполнять упражнения. Но они не избавят от головной боли навсегда, а лишь помогут снять приступ.

В положении сидя полностью расслабьтесь. Отведите голову назад и положите ее на удобную опору. Находитесь в таком положении несколько минут. В результате достигается расслабление мышц задней поверхности шеи и затылка. Не меняя исходного положения, вытяните голову немного вперёд и постарайтесь «положить» подбородок на грудь. Руки сцепите в замок и расположите на затылке, чтобы локти свободно болтались. Почувствуйте, как растягивается задняя поверхность шеи. Это упражнение выполняйте крайне осторожно. Захватите волосы в кулак поближе к коже головы и затем кулак аккуратно сжать несколько раз до появления ощущения натяжения и легкой болезненности. Таким приемом нужно пройтись по всей волосистой части головы. После выполнения манипуляции в голове возникнет ощущение легкости. Лягте на спину, большие пальцы расположите в ямочки, расположенные сразу под затылком, на расстоянии 4-5 см от средней линии. Если вы почувствовали болезненность, значит, вы попали в нужное место. Аккуратно надавливайте на эти места до появления размягчения и потепления. Положите на лоб холодный компресс. В воду для смачивания полотенца можно добавить немного яблочного уксуса.