Внутренняя политика президента Додона за год: законодательные проекты, инициативы, встречи с гражданами

Глава государства подчеркнул – за отчетный период основные аспекты внутренней политики государства были направлены на: укрепление молдавской государственности и самобытности, обеспечение безопасности и нейтралитета государства, разработку законов, программ и стратегий развития государства, деятельность в районах страны и диалог с населением.

Укрепление молдавской государственной и самобытности

Президент отметил: за отчетный период были проведены десятки мероприятий, направленных на укрепление нашей молдавской государственности и самобытности. В частности, в течение 2017 года было предложено провозгласить 2 февраля Днем государственности Молдовы, а также признать исторический флаг Молдовы в качестве национального символа. Было разработано несколько инициатив для возвращения в учебную программу страны предмета «История Молдовы», включая ходатайства в адрес правительства и Министерства просвещения, разработку по инициативе президента содержания новых учебников истории (История Молдовы) для учебных учреждений Республики Молдова, а также издания трехтомника «История Молдовы».

Под эгидой президента впервые был снят документальный фильм «История Молдовы». Первые две его серии уже успели посмотреть около миллиона человек. Завершение работы над третьей серией планируется на февраль 2018 года, а в марте-апреле 2018 года будет организован общереспубликанский просмотр картины. Также был подписан указ об объявлении 2018 года годом Святого Штефана Великого. Старт мероприятиям в рамках этого года будет дан 2 февраля.

Не обошел глава государства и агрессивную кампанию по продвижению унионизма в нашей стране. Так, в рамках администрации президента было принято решение о разработке проекта закона о запрете унионизма во всех его проявлениях. Запрет будет касаться политических партий или неправительственных организаций, выступающих за упразднение государственности. Призывы к упразднению молдавской государственности будут караться в уголовном порядке.

В рамках мероприятий для укрепления молдавской государственности и самобытности также впервые в истории страны состоялось празднование 100-летия со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики.

Обеспечение безопасности и нейтралитета государства

Главой государства был подписан Указ об учреждении нового состава Высшего Совета Безопасности. В составе совета более нет места представителям руководства политических партий, как это практиковалось ранее. ВСБ провел одно заседание, в повестку дня которого были включены вопросы, касающиеся кражи миллиарда, продажи принадлежащего государству вооружения, выдворения дипломатов из Российской Федерации с территории Республики Молдова. Однако парламент и правительство бойкотируют работу ВСБ путем неявки (бойкотирования) своих представителей на заседания, соответственно пропадает возможность легально проводить заседания из-за отсутствия необходимого кворума. Предложения администрации президента для заседаний ВСБ не принимаются, и если подобные действия будут продолжаться, единственным решением станет изменение структуры и состава ВСБ путем вынесения президентского указа, отметил президент.

Также решением главы государства был отозван проект Стратегии национальной безопасности, а также План действий по ее внедрению, разработанные во время мандата предыдущего президента страны, так как содержание указанных документов не соответствовало существенным изменениям, произошедшим в национальной, региональной и международной среде безопасности. Особый акцент в том документе ставился на тесном сотрудничестве с НАТО. Была создана комиссия в новом составе для разработки Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, которая соответствовала бы государственным интересам, нейтральному статусу, требованиям укрепления государственности и модернизации Республики Молдова. Также, к работе над документом были привлечены иностранные эксперты международного уровня как с Востока, так и с Запада для проведения анализа и составления предложений по существу вопроса. Была начата разработка концепции, стратегии и плана действий. Работа над этими стратегическими документами должна завершиться до конца 2018 года.

Президентом была заявлена позиция относительно отношений с НАТО и ОДКБ на основании следующих принципов: соблюдения неприкосновенности международно признанных границ Республики Молдова, соблюдения конституционного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова, соблюдения взаимных интересов в рамках диалога, участия Молдовы в миротворческих операциях под эгидой ООН. В связи с этим, в течение отчетного периода Президент Республики Молдова неоднократно отказывался одобрять участие военного контингента РМ в различных действиях и событиях военного характера за пределами Республики Молдова. Была инициирована разработка принципов политического документа о конституционном статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова, который будет признан на международном уровне. Была представлена инициатива о проведении в самом ближайшем будущем экспертных консультаций по данному вопросу. Готовность к участию в данном процессе была заявлена партнерами как с Востока, так и с Запада. В то же время президентура осудила открытие Центра связи НАТО в Кишиневе 8 декабря 2017 года, и заявляет, что данный шаг не соответствует духу Постановления Парламента от 31 марта 2016 года об утверждении Заявления Парламента Республики Молдова о неприкосновенности суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова. Более того, по мнению Президента Республики Молдова, открытие центра НАТО в Кишиневе способно оказать негативное влияние на развитие диалога об урегулировании приднестровского вопроса. Была представлена инициатива об организации и проведении в первом полугодии 2018 года международной конференции «Постоянный нейтралитет Молдовы – фактор стабильности и развития или новый вызов в отношениях между Востоком и Западом».

Разработка законов, программ, стратегий развития государства.

57 законопроектов/программ были разработаны или находятся в настоящее время в процессе разработки в рамках администрации президента. Некоторые из них были переданы парламенту для рассмотрения и утверждения. Важнейшие из них относятся к различным областям и предусматривают: отмену закона о «краже миллиарда», согласно которому граждан принудили к возврату денег, украденных из банковско-финансовой системы; отмену повышения возраста выхода на пенсию, индексацию пенсий два раза в год, их повышение до минимального прожиточного уровня, а также установление минимального гарантированного срока получения пенсии наследниками в случае преждевременной кончины получателя пенсии по возрасту; ограничение размера заработной платы руководителей государственных предприятий/регулирующих органов, согласно которому зарплаты руководителей государственных предприятий не должны суммарно превышать две средние зарплаты по руководимому предприятию, а зарплата руководителей регулирующих органов не должна превышать зарплату руководителя назначившего их ведомства; запрет на разведку и эксплуатацию запасов сланцевого газа на территории Республики Молдова, принуждение инвесторов, желающих производить разведку и эксплуатацию любых минеральных ископаемых на территории нашей страны, к получению положительного заключения от местных органов власти, специализированных организаций, физических и юридических лиц, на территории которых предстоит проведение данных работ; обязательная организация открытых обсуждений по вопросам разведки любых ископаемых; учреждение семейного капитала путем выплаты социального пособия за рождение каждого ребенка, при этом размер семейного капитала будет колебаться в зависимости от количества детей в семье. Согласно разработанному проекту, сумма семейного капитала за рождение первого ребенка составит 1,5 средние зарплаты по экономике за предыдущий год, за второго ребенка – две средние зарплаты по экономике за предыдущий год, а за третьего и далее ребенка – три средние зарплаты по экономике за предыдущий год; переход на смешанную избирательную систему, в рамках которой 51 депутата предстоит избирать по округам, а остальных 50 – по партийным спискам, начиная с парламентских выборов 2018 года, выделение депутатских мандатов для диаспоры и Приднестровского региона; восстановление социального пакета для военнослужащих Национальной армии; расширение полномочий президента в вопросах роспуска парламента и т.д.

Также были сформулированы предложения (в том числе в адрес правительства) с целью внесения изменений в Кодекс об образовании Республики Молдова, в Земельный кодекс, введения выборочных и профессиональных экзаменов на степень бакалавра, прекращения закрытия учебных учреждений и т.д. Часть из перечисленных предложений были заимствованы и внедрены правительством и парламентским большинством.

Впервые в истории страны положено начало создания долгосрочной стратегии развития Молдовы, был создан Совет гражданского общества при главе государстве, Экономический совет при президенте, которые проводят регулярные заседания по важнейшим вопросам.

Деятельность в районах страны, встречи с гражданами

За отчетный период впервые состоялись поездки в 154 населенных пункта в рамках рабочей программы Президента Республики Молдова. В рамках указанных визитов состоялись встречи с более чем 12.000 гражданами. Было начато полное картографирование 11 районов страны (статистическая информация, основные проблемы, предложения решения). В адрес Аппарата Президента Республики Молдова поступило 3872 жалобы, что в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом (23 декабря 2015 г. – 10 декабря 2016 г.) предыдущего мандата. Среди них: вопросы правового характера – 931; вопросы, касающиеся деятельности центральных и местных органов власти – 804; социальная защита населения – 540 жалоб. 524 человека побывали на приеме в рамках графика приема граждан, регулярно проводимого в президентуре. Впервые было налажено регулярное проведение дней открытых дверей как в Государственной резиденции, так и в резиденции в Кондрице. За последнее время сотни детей и юношей и девушек посетили государственные резиденции.