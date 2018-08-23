Внушительное количество оружия и взрывчатых веществ обнаружено СИБ в трех районах страны (ФОТО)

Обыски был предприняты на основании информации, поступившей в Службу информации и безопасности.

Так, были изъяты более 31 тысячи патронов разного калибра, 19 различных модельных гранат, 21 блоков TNT (тротил), 12 магазинов для оружия, 17 полос с/для патронов, 2 противопехотные мины и другое.

Большинство находок было сделано в Окницком районе, а именно: 31 тысяча патронов, 7 гранат F1, 9 гранат РГД, 15 блоков TNT, 6 магазинов для пулемета, 5 магазинов для СВД, 12 коробок с полосами и 5 полосок патронов для пулемета. Также 5 блоков TNT изъято в Криулянском районе.

Еще один случай хранения огнестрельного оружия и боеприпасов был зафиксирован в Вулканештском районе, АТО Гагаузия: там были найдены 2 противопехотные мины, граната F1, граната РГД 5, граната РГ 42, блок TNT с детонатором, патроны и прочее.

В настоящее время сотрудники СИБ совместно с представителями правоохранительных органов расследуют все три случая, чтобы выяснить все обстоятельства, выявить лиц, участвующих в преступной деятельности, и определить наличие сговора между ними.