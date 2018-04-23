Внушительная партия контрабандных семян и пестицидов конфискована полицией (ФОТО)

Внушительная партия контрабандных семян и пестицидов конфискована полицией (ФОТО)

Товар без документов о происхождении был обнаружен дома у 61-летнего мужчины родом из Флорештского района.

Всего было обнаружено 99 литров и 250 килограммов пестицидов, а также 280 килограммов семян различного вида. Вся партия оценивается в 32 554 леев.

Владелец товара не смог предъявить документов о его происхождении, а также заявил, что контрабанда была завезена в Молдову через Приднестровье и должна была быть продана на территории Флорештского района.

В отношении мужчины составлен протокол. Если вина его будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев, а также конфискация товара.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md