Внуки и правнучка супругов-долгожителей Темилеску пришли в гости к президенту (ФОТО, ВИДЕО)

Внуки и правнучка супругов-долгожителей Темилеску пришли в гости к президенту (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в здание администрации президента пришли внуки и правнучка Клаудии и Эмиля Темилеску – супругов-долгожителей, которых глава государства чествовал на торжественной церемонии открытия Года семьи 28 января. Там присутствовали четыре поколения семьи Темилеску – у них пятеро детей, 12 внуков и восемь правнуков.

– Светлана Попа с маленькой дочкой Мелиссой, сёстры Екатерина и Лия, их брат Илья – все они пришли поблагодарить меня за внимание, которое я уделил их бабушке с дедушкой и семье в целом. Гости также хотели продемонстрировать свои таланты. В частности, Екатерина подарила мне написанную ею картину. Кроме того, сегодня в моем рабочем кабинете впервые звучала классическая музыка – произведение Камиля Сен-Санса на виолончели в исполнении Лии. И так совпало, что именно сегодня Илья отмечает 13-й день рождения, в связи с чем я поздравил его, пожелал ему успехов, здоровья и больших достижений. Кроме того, для наших гостей была организована экскурсия по зданию администрации президента, – рассказал глава государства на своей странице в соцсети. 

Додон отметил, что такие встречи вдохновляют его и побуждают к дальнейшей поддержке и продвижению института семьи и наших традиционных ценностей.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md