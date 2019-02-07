Внуки и правнучка супругов-долгожителей Темилеску пришли в гости к президенту (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в здание администрации президента пришли внуки и правнучка Клаудии и Эмиля Темилеску – супругов-долгожителей, которых глава государства чествовал на торжественной церемонии открытия Года семьи 28 января. Там присутствовали четыре поколения семьи Темилеску – у них пятеро детей, 12 внуков и восемь правнуков.

– Светлана Попа с маленькой дочкой Мелиссой, сёстры Екатерина и Лия, их брат Илья – все они пришли поблагодарить меня за внимание, которое я уделил их бабушке с дедушкой и семье в целом. Гости также хотели продемонстрировать свои таланты. В частности, Екатерина подарила мне написанную ею картину. Кроме того, сегодня в моем рабочем кабинете впервые звучала классическая музыка – произведение Камиля Сен-Санса на виолончели в исполнении Лии. И так совпало, что именно сегодня Илья отмечает 13-й день рождения, в связи с чем я поздравил его, пожелал ему успехов, здоровья и больших достижений. Кроме того, для наших гостей была организована экскурсия по зданию администрации президента, – рассказал глава государства на своей странице в соцсети.

Додон отметил, что такие встречи вдохновляют его и побуждают к дальнейшей поддержке и продвижению института семьи и наших традиционных ценностей.