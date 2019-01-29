Вновь пойманы на лжи: Чебан ответил “врунишкам-манипуляторам” из подконтрольных Демпартии СМИ (ВИДЕО, ФОТО)

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Новость о поджоге автобусной базы, на которой снимали свой предвыборный ролик социалисты, до сих пор муссируется молдавскими СМИ. Особенно активны порталы, входящие в медиахолдинг Демократической партии, которая почему-то приняла произошедшее на свой счет.



Журналисты последних всячески пытаются уличить во лжи по этому поводу секретаря по идеологии ПСРМ Иона Чебана, предавшего огласке произошедшее. Однако вранье СМИ, подконтрольных ДПМ, раскрыл сам Чебан, опубликовав ответ “врунишкам-манипуляторам” медиа-холдинга Демпартии на их “лживую новость и интерпретацию”.

– Я не говорил, что автобус подожгли демократы. Я сказал, что это сделали неизвестные, о чем мы известили полицию. Про демократов я говорил только в контексте конкретного инцидента на юге, о котором все знают – между Узуном и так далее, – подчеркнул он.

Чебан также отметил, что качестве доказательства якобы его лжи СМИ Демпартии пытаются представить заявление хозяина автопарка о том, что поджог его имущества никак не связан с политикой. Однако еще утром, до того, как появилась эта декларация, социалист предположил, что “к владельцам автобазы могут обратиться, в том числе, с “просьбой” (читай “оказать давление”) для того, чтобы они вышли с соответствующей декларацией, растиражированной “холдингом”.

– Настаиваю на том, чтобы расследование велось вне прессинга, объективно, и результат был представлен общественности. А само перевозбуждение данных СМИ данным инцидентом вызывает много вопросов, – подытожил Ион Чебан.