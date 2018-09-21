Внимательнее за рулём: НИП объявил об усиленном контроле на выходные

Национальный инспекторат патрулирования извещает всех автолюбителей страны об усилении контроля на дорогах в грядущие выходные.
Связано это с тем, что в эти дни во многих населенных пунктах страны будут отмечаться храмовые праздники. В НИП озабочены сохранением общественного порядка, в связи с этим призывают водителей:
– не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;
– не ездить на превышенной скорости;
– подчиняться требованиям патрульных инспекторов;
– соблюдать порядок в общественных местах.
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