Внимательнее за рулём: НИП объявил об усиленном контроле на выходные

Внимательнее за рулём: НИП объявил об усиленном контроле на выходные

Национальный инспекторат патрулирования извещает всех автолюбителей страны об усилении контроля на дорогах в грядущие выходные.

Связано это с тем, что в эти дни во многих населенных пунктах страны будут отмечаться храмовые праздники. В НИП озабочены сохранением общественного порядка, в связи с этим призывают водителей:

– не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;
– не ездить на превышенной скорости;
– подчиняться требованиям патрульных инспекторов;
– соблюдать порядок в общественных местах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий



Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md