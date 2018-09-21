Внимательнее за рулём: НИП объявил об усиленном контроле на выходные

Национальный инспекторат патрулирования извещает всех автолюбителей страны об усилении контроля на дорогах в грядущие выходные.

Связано это с тем, что в эти дни во многих населенных пунктах страны будут отмечаться храмовые праздники. В НИП озабочены сохранением общественного порядка, в связи с этим призывают водителей:

– не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;

– не ездить на превышенной скорости;

– подчиняться требованиям патрульных инспекторов;

– соблюдать порядок в общественных местах.