Вниманию жителей столицы! Часть улицы 31 августа будет перекрыта более чем на месяц

Вниманию жителей столицы! Часть улицы 31 августа будет перекрыта более чем на месяц

По данным примэрии муниципия Кишинёв, в период с 26 сентября по 31 октября по улице 31 августа 1989, на отрезке между улицами Митрополита Петру Мовилэ и Сергея Лазо, будет перекрыто дорожное движение.

Так, в связи с проведением ремонтных работ по замене сетей водоснабжения и канализации в период с 26 сентября по 31 октября маршруты движения общественного транспорта будут изменены следующим образом:

Микроавтобусы № 101 и 103:

– с бульвара Штефана чел Маре на улицу С. Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.

Микроавтобусы №114 и 108:

– с улицы М. Витязул к бульвару Штефана чел Маре, ул. Сергей Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.

Микроавтобус №103:

– с улицы 31 августа на улицу Арменяскэ, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным ранее маршрутам.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных указателей.

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