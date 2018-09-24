Вниманию жителей столицы! Часть улицы 31 августа будет перекрыта более чем на месяц

По данным примэрии муниципия Кишинёв, в период с 26 сентября по 31 октября по улице 31 августа 1989, на отрезке между улицами Митрополита Петру Мовилэ и Сергея Лазо, будет перекрыто дорожное движение.
Так, в связи с проведением ремонтных работ по замене сетей водоснабжения и канализации в период с 26 сентября по 31 октября маршруты движения общественного транспорта будут изменены следующим образом:
Микроавтобусы № 101 и 103:
– с бульвара Штефана чел Маре на улицу С. Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.
Микроавтобусы №114 и 108:
– с улицы М. Витязул к бульвару Штефана чел Маре, ул. Сергей Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.
Микроавтобус №103:
– с улицы 31 августа на улицу Арменяскэ, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным ранее маршрутам.
Водителей просят придерживаться требований временных дорожных указателей.