Вниманию жителей столицы! Часть улицы 31 августа будет перекрыта более чем на месяц

По данным примэрии муниципия Кишинёв, в период с 26 сентября по 31 октября по улице 31 августа 1989, на отрезке между улицами Митрополита Петру Мовилэ и Сергея Лазо, будет перекрыто дорожное движение.

Так, в связи с проведением ремонтных работ по замене сетей водоснабжения и канализации в период с 26 сентября по 31 октября маршруты движения общественного транспорта будут изменены следующим образом:

Микроавтобусы № 101 и 103:

– с бульвара Штефана чел Маре на улицу С. Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.

Микроавтобусы №114 и 108:

– с улицы М. Витязул к бульвару Штефана чел Маре, ул. Сергей Лазо, ул. 31 августа, а далее по установленным ранее маршрутам.

Микроавтобус №103:

– с улицы 31 августа на улицу Арменяскэ, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным ранее маршрутам.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных указателей.