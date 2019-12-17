Вниманию выезжающих в Одессу: перед праздниками там активизировались «номерные» воры

Вниманию выезжающих в Одессу: перед праздниками там активизировались «номерные» воры

Перед праздниками в Одессе снова активизировались «номерные» воры, жертвами которых чаще всего становятся иностранные гости. За возврат номерных знаков требуют выкуп. Одесситы сами предупреждают об этом туристов в соцсетях.

Чаще всего воруют именно молдавские номера. Табличку скручивают и оставляют записку с номером телефона, по которому можно связаться с ворами, передаёт publika.md.

Схема старая, но до сих пор работает. Так что, если собираетесь в Одессу – будьте начеку, предупреждает телеграм-канал ТСВ Приднестровье.

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