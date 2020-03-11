Вниманию водителей: движение на некоторых улицах в центре столицы будет временно ограничено

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12 марта на некоторых улицах столицы будет ограничено дорожное движение в связи с приездом в Молдову премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Движение будет ограничено попеременно в четверг, с 8:00 до 17:00, на следующих участках:

ул. М. Еминеску – А. Щусева – С. Лазо – Колумна;

бул. Штефан чел Маре – площадь Великого национального собрания;

ул. Букурешть – Н. Йорга – 31 Августа – М. Чеботарь;

бул. Штефан чел Маре – М. Бэнулеску-Бодони – В. Микле – А. Пушкина;

бул. Штефан чел Маре – Сфатул Цэрий – М. Дософтей – М. Чеботарь;

бул. Штефан чел Маре – Сфатул Цэрий – А. Коробчану – М. Чеботарь;

ул. М. Варлаам – В. Пыркэлаб – бул. Штефан чел Маре – А. Пушкина.

Патрульные в течение дня будут контролировать и перенаправлять дорожное движение. Водителей просят проявлять понимание и терпение и не парковать автомобили на вышеупомянутых улицах.