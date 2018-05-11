Вниманию водителей: в выходные будет проводиться операция “Белые ночи”

Вниманию водителей: в выходные будет проводиться операция “Белые ночи”

12 и 13 мая Национальный инспекторат патрулирования уделит особое внимание водителям, которые садятся за руль под воздействием алкоголя.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства. Цель проведения операции – выявление нетрезвых водителей и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, сотрудники патрульной полиции с приборами для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в течение двух дней будут дежурить на всей территории страны.

Напомним, что не так давно в Молдове ужесточили наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В частности, был изменён рубеж концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и в крови, а также санкции за нарушения Кодекса.

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