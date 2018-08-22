Вниманию водителей: в течение месяца в центре Кишинева будут перекрываться неcколько улиц

Об этом сообщает столичная примэрия, отмечая, что это связано с необходимостью прокладки водопроводных и канализационных сетей.

Так, с 22 августа по 9 сентября будет недоступен для автомобилей участок улицы Лэпушняну, а конкретно – отрезок между улицами 31 августа и Штефан чел Маре. А с 3 по 23 сентября перекрыта будет улица 31 августа на ее отрезке между улицами Лэпушняну и Тома Чорба.

В связи с этим с 3 по 23 сентября общественный транспорт на этих улицах будет перенаправлен.

Маршрутки №.101 и №.103 будут ездить следующим образом:

Туда – от бул. Штефана чел Маре по ул. Тома Чорба, 31 августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №.114 и №.108 будут ездить следующим образом:

Маршрут маршрутных маршрутов изменены следующим образом:

Туда – от ул. Михай Витязул по бул. Штефана чел Маре, ул. Тома Чорба, 31 августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных указателей.