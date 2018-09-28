Вниманию водителей: в центре Кишинева на выходные будет ограничено движение

29 и 30 сентября в столице пройдет ежегодный международный марафон.

В связи с этим движение в центре молдавской столицы будет существенно ограничено.

Так, согласно сообщению Нацинспектората патрулирования, в грядущие субботу и воскресенье движение по бульвару Штефана чел Маре на отрезке между улицами Бэулеску-Бодони и Пушкина будет перекрыто.

В связи с этим водителей просят соблюдать требования временных дорожных указателей, подчиняться указаниям патрульных, проявить понимание и запастись терпением.