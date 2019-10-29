Вниманию водителей: участок дороги в селе Парканы будет временно перекрыт

Вниманию водителей: участок дороги в селе Парканы будет временно перекрыт

В ночь с 29 на 30 октября, с 23:30 до 02:30, в селе Парканы будет перекрыт участок дороги по улице Тираспольское шоссе от дома № 1 до дома № 23.

Объезд будет осуществляться со стороны города Бендеры от арки на Тираспольском шоссе по улицам Димитрова, Шевченко, Благоева, Гоголя, К. Маркса (через железнодорожный переезд) на Тираспольское шоссе. Так же и в обратном направлении со стороны города Тирасполь.

В это время сотрудники ГУ «Слободзейский центр гигиены и эпидемиологии» планируют проведение лабораторно-инструментальных исследований (измерение уровня звукового давления).

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