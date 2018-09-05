Вниманию водителей! С завтрашнего дня движение по одной из улиц столицы будет ограничено

Вниманию водителей! С завтрашнего дня движение по одной из улиц столицы будет ограничено

Речь об улице Сфатул Цэрий, на участке между улицами Коробчану и Матеевич: там будут проводиться работы по ремонту канализационного коллектора.

Согласно пресс-релизу АО „Apă-Canal Chișinău”, ремонтные работы продлятся до конца ноября, однако график может измениться в зависимости от объёма и сложности работ. В связи с этим возможны изменения в схеме организации движения общественного транспорта.

Также параллельно с этим продолжаются работы по ремонту канализационного коллектора, находящегося в периметре улиц И. Прункул, Св. Андрей, Сфатул Цэрий. Работы планируется завершить 10 октября.

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