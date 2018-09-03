Вниманию водителей! С сегодняшнего дня часть улицы 31 августа перекрыта

С 3 по 23 сентября движение транспорта по улице 31 августа, на отрезке между улицами Лэпушняну и Тома Чорба, будет невозможно.

Ограничение вводится в связи с необходимостью проведения капитального ремонта тепловых сетей. Движение общественного транспорта в это время будет происходить по измененным маршрутам.

Маршрутки №101 и №103 будут ездить следующим образом:

Туда: от бул. Штефана чел Маре по ул. Тома Чорба, ул. 31 августа и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №114 и №108 будут ездить следующим образом:

Туда: от ул. М. Витязул по бул. Штефана чел Маре, ул. Тома Чорба, ул. 31 августа и далее по установленному маршруту.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных знаков.