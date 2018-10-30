Вниманию водителей! С 1 ноября фары должны быть включены и днём

С 1 ноября все водители в Молдове обязаны ездить с включенными фарами даже в дневное время суток.

Так, в соответствии с Правилами дорожного движения, а именно пунктом 34.3 (i), для привлечения внимания других участников дорожного движения и с целью обозначения движущихся транспортных средств ближний свет фар или ходовые огни в дневное время должны включать водители всех транспортных средств в период с 1 ноября по 31 марта включительно. В случае несоблюдения данного правила дорожного движения нарушителю грозит устное предупреждение от патрульного инспектора.

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, смена летней на зимнюю резину не привязана к какой-либо календарной дате, а зависит от погодных условий. Так, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф от 900 до 1500 леев для физических лиц и от 4 500 до 6 000 для юридических.

Помимо этого, в случае тумана, водителям рекомендуется использовать также и противотуманные фары.