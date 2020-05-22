Вниманию водителей: полиция проводит кампанию по предотвращению ДТП

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“Десять дней действий против дорожно-транспортных происшествий” – таков девиз кампании, начатой ​​сегодня Национальной инспекцией общественной безопасности (НИОБ). Она предусматривает целый ряд действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, повышение осведомлённости и дисциплинированности водителей и пешеходов с точки зрения правил дорожного движения.

Это важная мера после определённого периода, когда полиция была больше сосредоточена на действиях по предотвращению распространения коронавируса. Несколько структур национальной полиции объединили свои усилия, что делает эту акцию, направленную на минимизацию расслабления после чрезвычайного положения, более эффективной, – пояснил глава Отдела по предупреждению преступности Главной инспекции полиции.

По его словам, пишет moldpres.md, с сегодняшнего дня полиция будет находиться на национальных трассах и улицах днём ​​и ночью в течение десяти дней.

До 31 мая мы будем повсюду вместе с командами “Фулджер”, которые будут вмешиваться там, где будет недостаточно хорошего понимания и словесного сотрудничества, а также будет нужен порядок и дисциплина. Мы также будем абсолютно нетерпимы к коррупции и влиянию на полицейских. Цель кампании – вывести дисциплину на улицы и способствовать соблюдению законов, – уточнил представитель полиции.

Через десять дней полиция подведёт итоги акции.

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