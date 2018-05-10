Вниманию водителей: некоторые улицы столицы будут сегодня перекрыты

Примэрия муниципия предупреждает водителей о том, что сегодня в течение всего дня на некоторых участках города будет затруднено движение в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорог.

Труднодоступными окажутся следующие улицы Кишинёва:

Сектор Центр: ул. Григоре Уреке, ул. Г. Кашу, ул. Докучаев, ул. Друмул Виилор, ул. Заикин, ул. Анестиаде, ул. Алея Гэрий, ул. И. Ганя, ул. Н. Георгиу.

Сектор Буюканы: ул.В. Лупу, ул. Милано, ул. Цариний.

Сектор Чеканы: ул. М. Садовяну.

Сектор Ботаника: бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, ул. Сармизеджетуза, ул. Бачой Ной.

Примэрия города призывает всех водителей быть учтивее и соблюдать временно установленные дорожные знаки.