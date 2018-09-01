Вниманию водителей: на севере страны НИП разместил машины–посты

Сегодня Национальный инспекторат патрулирования (НИП) разместил на трассах северных регионов страны 5 машин–постов.

По данным пресс-службы НИП, органы правопорядка в течение всего дня будут документировать нарушителей, которые во время дорожного движения не используют ремень безопасности.

Кроме этого, патрульные уделят особое внимание водителям, которые избегают штрафов, наложенных за различные нарушения. В частности речь идёт о нарушениях, зафиксированных камерами наблюдения за дорожным движением.