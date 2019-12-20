Вниманию водителей: на оживлённых перекрёстках Комрата сменились правила проезда

Вниманию водителей: на оживлённых перекрёстках Комрата сменились правила проезда

В связи с завершением ремонта улицы Победа и необходимостью обеспечения безопасности движения на участке от улицы Федько до Гаврилюка были заменены дорожные знаки.

В частности, на перекрестке улиц Ленина-Федько был демонтирован дорожный знак 3.32.1 «Стоянка запрещена» и установлен знак 5.34 «Дорога с односторонним движением». А на перекрестке улиц Победа-Федько был демонтирован дорожный знак 3.32.1 «Стоянка запрещена» и установлен знак 3.2 «Движение запрещено», сообщает gagauzinfo.md.

В примарии Комрата просят водителей быть внимательными при проезде этих участков дорог.

 

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