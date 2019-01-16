Вниманию водителей! На некоторых трассах Молдовы сохраняется гололёд

На ряде трасс страны сохраняется гололедица, а дорожное движение осуществляется в зимних условиях. Дорожные службы контролируют опасные участки и обрабатывают дорожное покрытие по мере необходимости.

Начальник Оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Сергей Кэпэцинэ отметил, что прошлой ночью, на севере страны прошел слабый снегопад, передает moldpress.md. В связи с этим на некоторых участках национальных дорог движение происходит в зимних условиях.

– Дорожные службы предпринимали необходимые меры по борьбе с гололедицей. В общей сложности, к работам были привлечены 27 единиц техники и 132 рабочих. Было использовано более 287 тонн противогололедных реагентов, – отметил Кэпэцынэ.

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Наталья Головко отметила, что во время гололедицы водителей призывают увеличить дистанцию между автомобилями. В то же время, инспекторы по патрулированию рекомендует водителям избегать опасных маневров, проверять состояние тормозов, оснастить автомобиль зимними шинами, иметь в автомобиле цепи, лопату, скребок и мешок с песком. Пешеходов призывают переходить улицу только на переходах.

В ближайшие дни немного потеплеет. Ночью температура воздуха в северных районах опустится до -9 градусов, а днем на юге страны потеплеет до +4 градусов. Местами ожидаются осадки в виде снега.