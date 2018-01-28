Вниманию водителей! Дороги страны окутал туман (ФОТО)

Национальный инспекторат патрулирования выступил с предупреждением для автолюбителей, находящихся сегодня в пути.

Так, на данный момент на многих трассах Молдовы наблюдается густой туман, который снижает видимость. Также местами на полотне имеется наледь.

Водителям рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию с другими автомобилями, не совершать обгон колонны машин, использовать противотуманные фары и не решаться на рискованные маневры.

Пешеходов призывают к ответственности и дисциплинированности. Так, переходить дорогу необходимо строго в предназначенных для этого местах, ходить исключительно по тротуару, а также по возможности носить верхнюю одежду светлых и ярких цветов.