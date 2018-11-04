Вниманию водителей! Дороги страны окутал густой туман

К этому часу в некоторых районах страны дорожное движение осуществляется в условиях тумана. По этой причине видимость на дорогах снижена до 100 метров, а трассы мокрые.

В данной связи во избежание рисковых ситуаций Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

– соблюдать дисциплинированность во время движения;

– адаптировать скорость движения в условиях плохой видимости и скользкой дороги;

– сохранять большое расстояние перед впереди едущими автомобилями, чтобы иметь возможность безопасно остановится при внезапном его замедлении;

– не совершать рискованные манёвры;

– использовать фары ближнего света и противотуманные фары.

Сотрудники НИП непрерывно работают на трассах страны. Если вы оказались в рисковой ситуации, обращайтесь к ближайшему экипажу патрульных или звоните в Службу 112.