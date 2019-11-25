Вниманию улетающих: несколько рейсов отправятся с задержкой (ТАБЛО)

Вниманию улетающих: несколько рейсов отправятся с задержкой (ТАБЛО)

Сразу несколько авиарейсов с опозданием прилетят и вылетят из Международного аэропорта Кишинева из-за забастовки, проходящей в Италии.

Компания “Air Moldova” уведомляет своих пассажиров о том, что рейсы из Кишинёва в Милан и обратно задерживаются. Так, рейс “Кишинёв-Милан”, запланированный на 13:30, задерживается до 16:10. Кроме того, рейс “Кишинёв-Венеция” задерживают на два часа, до 16:15, пишет tv8.md.

Как сообщают итальянские СМИ, 25 ноября в Италии проходит забастовка работников воздушного транспорта.

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