Вниманию тираспольчан: в поминальные дни движение на одном из кладбищ будет односторонним

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С 5 по 6 мая на кладбищах будет усилена охрана общественного порядка. Сотрудники ГАИ будут следить за режимом движения на подъездах к храмам и кладбищам.

На кладбище “Новое” в Тирасполе 5 и 6 мая будет организовано одностороннее движение. Въезд будет осуществляться со стороны ул. Бендерской через железнодорожный переезд. Выезд – по центральной дороге кладбища через железнодорожный переезд в сторону трассы Тирасполь – Бендеры. Межквартальные проезды будут перекрыты, пишет mvdpmr.org. Парковка будет осуществляться вдоль проезжей части.

Также, с 4 по 6 мая с 8:00 до 20:00, вводится запрет на реализацию спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре на вынос предприятиями розничной торговли, расположенными на прилегающих к кладбищам территориях в установленных границах:

– пер. Западный, ул. Гвардейская, ул. 28 Июня, ул. Дружбы, пер. 1 Тракторный, ул. Бендерская;

– от ул. Украинской до ул. Энергетиков, от ул. Межевой до ул. Сакриера, ул. Шутова.