Вниманию тираспольчан: сегодня вечером приостановят движение на некоторых улицах

Вниманию тираспольчан: сегодня вечером приостановят движение на некоторых улицах

Сегодня с 19:00 до 22:00 в Тирасполе будет перекрыто движение автотранспорта по площади им. А. В. Суворова и ул. 25 Октября. Ограничение вводят от ул. Луначарского до пер. Днестровский (проездные); по улице Шевченко: от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, с 20:00 20 июня до 9:00 21 июня будет также запрещена работа прогулочных катеров по реке Днестр от причалов, расположенных в черте Тирасполя.

Ограничение связано с проведением торжественной линейки «Всё в твоих руках!»

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