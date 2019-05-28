Вниманию путешествующих в Голландию: там пройдут забастовки работников общественного транспорта

Вниманию путешествующих в Голландию: там пройдут забастовки работников общественного транспорта

МИДЕИ Молдовы сообщает, что граждане, путешествующие в Нидерланды или проезжающие транзитом, должны знать, что на 28 мая профсоюзы в Нидерландах объявили всеобщую забастовку общественного транспорта. Планируется, что работники железных дорог, городского наземного и морского транспорта будут бастовать в течение 24 часов.

Местная пресса пишет, что столичный аэропорт Схипхол, вероятнее всего, будет недоступен для общественного транспорта. Движение поездов, пишет realitatea.md, будет ограничено на участках между Хофддорпом, Схипхолом, Амстердамом Лелилааном, Амстердамом Слотердайком и Центральным вокзалом столицы Нидерландов. Сообщение ограничат 4 поездами в час в промежуток с 05:00 до 21:00.

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