Вниманию путешественников! В Греции повышен уровень пожароопасности лесов

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Генеральный секретариат гражданской защиты Греции предупреждает, что, начиная с сегодняшнего дня, 29 июня, на фоне высоких температур и сильного ветра в стране повышен уровень пожароопасности лесов (уровень 4 из 5).

Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством иностранных дел Румынии, уровень пожароопасности лесов повышен в следующих регионах: Хиос, Лакония, полуостров Аттика, остров Эвбея, Китира, Скирос, Лесбос, Самос, Икария и Крит, передаёт tvrmoldova.md.

Стоит отметить, что все граждане РМ, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью по срочному номеру посольства: +30 699 793 9458.