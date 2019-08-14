Вниманию путешественников! На КПП «Паланка» образовалась очередь (ФОТО)

Вниманию путешественников! На КПП «Паланка» образовалась очередь (ФОТО)

С 16.30 время ожидания на контрольно-пропускном пункте «Паланка» в сторону въезда в страну увеличилось, но не превышает 30-и минут.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, были предприняты все необходимые меры для того, чтобы предотвратить создания очередей. Были открыты все линии контроля, в том числе линии в сторону выезда из страны. Кроме этого, было увеличено число сотрудников КПП.

Тем не менее процедура контроля затруднена из-за возникшей технической проблемы с украинской стороны. Сотрудники Пограничной полиции разъясняют путешественникам ситуацию и предлагают им посетить палатку «антижара», чтобы выпить холодной воды и укрыться от жары.

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