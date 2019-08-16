Вниманию путешественников! На КПП “Леушень” образовались очереди (ФОТО)

Вниманию путешественников! На КПП “Леушень” образовались очереди (ФОТО)

На контрольно-пропускном пункте “Леушень” к этому часу образовалась внушительная пробка. В сторону выезда из страны в очередь выстроилось около 90 транспортных единиц. 

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в связи с этим были открыты все линии контроля, в том числе линии в сторону выезда из страны. Кроме этого, было увеличено число сотрудников КПП. Сотрудники Пограничной полиции разъясняют путешественникам ситуацию и предлагают им посетить палатку «антижара», чтобы выпить холодной воды и укрыться от жары.

Пограничная полиция рекомендует путешественникам использовать для пересечения границы другие КПП: Скулень, Костешты или Кагул.

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