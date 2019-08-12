Вниманию путешественников! На двух КПП страны затруднено трансграничное движение (ФОТО)

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Повышенный поток машин наблюдается на таможенных пунктах «Паланка» и «Скулень» в сторону въезда в страну. Это связано с ростом числа пассажиров.

Таможенная служба предпринимает все необходимые меры для устранения проблемы. В связи с этим число сотрудников таможни на данных КПП было увеличено.

Во избежание подобных ситуаций путешественникам рекомендуют перед тем, как отправляться в путь, изучать интерактивную карту всех КПП страны для того, чтобы получить информацию о трансграничном движении на них.