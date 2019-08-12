Вниманию путешественников! На двух КПП страны затруднено трансграничное движение (ФОТО)

Вниманию путешественников! На двух КПП страны затруднено трансграничное движение (ФОТО)

Повышенный поток машин наблюдается на таможенных пунктах «Паланка» и «Скулень» в сторону въезда в страну. Это связано с ростом числа пассажиров.

Таможенная служба предпринимает все необходимые меры для устранения проблемы. В связи с этим число сотрудников таможни на данных КПП было увеличено.

Во избежание подобных ситуаций путешественникам рекомендуют перед тем, как отправляться в путь, изучать интерактивную карту всех КПП страны для того, чтобы получить информацию о трансграничном движении на них.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md