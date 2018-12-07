Вниманию путешественников: КПП «Кагул» временно приостановит свою деятельность

Завтра, 8 декабря, контрольно-пропускной пункт «Кагул» приостановит свою деятельность с 12.00 до 13.30.

Как поясняет Таможенная служба, в этот промежуток времени будут проводиться технические работы, связанные с электрогенератором. В связи с этим водителей просят в указанное время воспользоваться другим контрольно-пропускным пунктом – «Джурджулешты».

Напомним, что сегодня из-за отсутствия электроэнергии временно была приостановлена деятельность украинского контрольно-пропускного пункта «Сокиряны». Таможенная служба информирует, что трансграничное движение уже возобновлено, после того, как украинским властям удалось подключить станцию к альтернативным источникам электроснабжения.