Вниманию производителей алкогольной продукции: два новых символа должны появиться на этикетках бутылок

Вниманию производителей алкогольной продукции: два новых символа должны появиться на этикетках бутылок

С 24 января 2019 года экономические агенты по розливу алкогольной продукции будут обязаны наносить новые символы на этикетках своих товаров.

Речь идёт о символе, рекомендующем воздержание от потребления алкогольной продукции во время беременности и символе «18+», пишет unimedia.md. Это предусматривают поправки в Закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, апробированные Законом №124 от 12 июля 2018 года.

Стоит отметить, центральным отраслевым органом, который разрабатывает и проводит государственную политику в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, является Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

 

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