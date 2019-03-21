Вниманию перевозчиков: участок дороги между КПП “Джурджулешть” и “Рени” закроют на ремонт

0

Часть дороги, соединяющая таможенные посты “Джурджулешть” и “Рени”, с 22 марта закрывается на ремонт. Ремонтные работы проводятся в целях модернизации совместных контрольно-пропускных постов “Джурджулешть-Рени” и “Кучурган-Первомайск”.

По словам представителей проекта, работы планируется завершить в течение 8 дней. Они будут проводиться в несколько этапов. Также будет функционировать одна полоса, предназначенная только для легковых автомобилей.

В этом контексте водителям грузовых автомобилей рекомендуют выбрать таможенные посты “Вулканешты-Виноградовка” или “Мирное-Табаки” (для товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю).