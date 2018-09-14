Вниманию молдавских туристов: в Греции высокая пожароопасность

Посольство Молдовы в Греции выступило с предупреждением к гражданам Молдовы, которые уже находятся либо планируют в ближайшее время посетить данную европейскую страну.

Так, греческие власти известили о том, что с 12 сентября сохраняется в действии четвертый класс пожароопасности (по шкале от 1 до 5) на островах Хиос, Самос, Икария, Родос, Кос и Калимнос.

Граждане Молдовы, столкнувшиеся со сложной ситуацией, могут обратиться по срочной линии посольства нашей страны в Греции по телефону +30 699 793 9458.