Вниманию молдаван, собирающихся в Грецию: в стране бушует лихорадка Западного Нила

Несмотря на то, что и миниканикулы, и лето подходят к концу, бархатный сезон манит на моря граждан Молдовы, не успевших растратить отпуск.

Если вы собрались отправиться в Грецию, вам следует знать, что в этой стране сейчас не совсем благополучная ситуация в связи с лихорадкой Западного Нила. Так, число погибших от данного вируса в этой стране уже достигло 16 человек. Всего же, по данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (KEELPNO), цитируемого порталом rua.gr, выявлено 133 случая заболевания.

По словам руководителя подразделения по переносчикам болезней Данаи Перваниду, распространение вируса довольно значительно, а случаи заражения были обнаружены во многих муниципалитетах, в основном в Аттике и Центральной Македонии. В этом году произошло раннее появление вируса, вызванного высокими температурами и осадками в начале лета.

Инфекция передается комарами. Ее симптомы включают лихорадку, головную боль, усталость, боли в теле, тошноту и рвоту, а также кожные высыпания и опухание лимфатических узлов.

Большинство людей (80%), которые заражаются вирусом, не проявляют никаких симптомов, а у 20% заболевание переходит в вирусную инфекции и у одного процента в энцефалит или менингит, и это в основном пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. Все жертвы старше 70 лет.

Основные меры профилактики состоят в применении мер для защиты от комаров, особенно в отношении детей детей. Необходимо использовать репеллентные средства от нападения комаров: (мази, кремы, спреи), а в помещении применять фумигаторы и прочие средства.